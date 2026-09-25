बिलासपुर में विसर्जन के दौरान खूनी वारदात, गणेश विसर्जन के बाद नशे में धुत युवकों ने तीन पर किया चाकू से हमला, 30 टांके लगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिरगिट्टी क्षेत्र के बड़े बन्नाक तालाब के पास गणेश विसर्जन के बाद लौट रहे युवकों पर नशे में धुत युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया। घायलों को 30 से अधिक टांके लगाए गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपितों को पकड़ लिया है।

सिरगिट्टी थाना प्रभारी यशवंत प्रताप सिंह के अनुसार घटना गुरुवार रात की है। नायक गणेश उत्सव समिति के सदस्य गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बड़े बन्नाक तालाब के पास समिति के कुछ सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

नशे में धुत कुछ युवकों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। सड़क पर खड़े युवकों ने उन्हें विवाद करने से मना किया तो वे और भड़क गए। इसके बाद आरोपितों ने बड़े बन्नाक, महावीर नगर निवासी राहुल सिंह ठाकुर (24), माता चौरा निवासी सिद्धांत ध्रुव (22) समेत तीन युवकों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों युवक लहूलुहान होकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायलों को उपचार के लिए सिम्स पहुंचाया। डाक्टरों ने घायलों का उपचार किया और उन्हें 30 से अधिक टांके लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपितों की तलाश शुरू की। पुलिस ने मामले में नायक गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष अनुज, शेखर कांति, करण रजक सहित अन्य युवकों को पकड़ लिया है।