बिलासपुर में कागजी आंकड़ों का भ्रम, 95% बारिश के बाद भी पचपेड़ी-सीपत में सूखा, खूंटाघाट बांध में बचा 69% पानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः जिले की भू-अभिलेख शाखा की कागजों में 95 फीसदी बारिश का आंकड़ा भले ही अंचल को तरबतर दिखा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। बारिश के इसी गणित ने खूंटाघाट बांध (संजय गांधी जलाशय) का दम फुला दिया है।

बांध में संचित जल भंडार तेजी से गिरकर महज 69 प्रतिशत पर आ गया है। खरीफ सीजन में धान की बालियां निकलने के नाजुक दौर में फसल बचाने लगातार नहरों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आगामी ग्रीष्मकाल में गंभीर जल संकट की आहट सुनाई देने लगी है। जिले की तहसीलों में बारिश की भारी असंतुलन का सीधा खामियाजा खारंग जलाशय को भुगतना पड़ रहा है।

हालांकि डैम क्षेत्र रतनपुर में 1126.9 मिमी और बिलासपुर शहर में 1327.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने जिले की औसत को बढ़ा दिया। इसके ठीक उलट मुख्य सिंचित कमान क्षेत्र पचपेड़ी में 22 प्रतिशत कम (महज 862.3 मिमी), सीपत में 924.7 मिमी और कोटा में 84.6 प्रतिशत बारिश ही हुई। टेल एरिया में 15 से 22 फीसदी कम बारिश होने से खेतों की नमी गायब है। विभागीय अधिकारियों की अनुसार अगस्त में रक्षाबंधन के बाद से वर्षा पूरी तरह बंद है। कमान क्षेत्र की प्यास बुझाने नहरों से हो रही निरंतर निकासी की चलते बांध तेजी से खाली हो रहा है, जिससे रबी सीजन पर संकट मंडराने लगा है।