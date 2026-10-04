बंद बाइक को धक्का लगाकर जा रहे थे समोसा लेने, कैमरे ने काट दिया 2 हजार का चालान, पहुंचे ASP के पास

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बाइक का इंजन बंद था और वाहन मालिक उसे पैदल धक्का लगाकर बाजार जा रहा था। इसके बावजूद आइटीएमएस से बाइक का गलत दिशा में वाहन चलाने के आरोप में दो हजार रुपये का ई-चालान कट गया।

अब वाहन मालिक ने एएसपी (यातायात) को आवेदन देकर चालान निरस्त करने की मांग की है। नेहरू नगर निवासी निशांत कुमार सिन्हा के नाम रजिस्टर्ड बाइक के खिलाफ तीन अक्टूबर को ई-चालान जारी किया गया। इसमें गलत दिशा में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।