शहडोल में तीन तलाक देकर महिला को घर से निकाला, पेंड्रा थाने में केस दर्ज, MP. भेजी डायरी

नईदुनिया न्यूज, पेंड्रा: जीपीएम जिले के पेंड्रा में रहने वाली 35 वर्षीय शबनम बी ने अपने पति समीर खान पर तीन तलाक देकर घर से निकालने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पेंड्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर केस डायरी शहडोल पुलिस को भेज दी है। अब मामले की जांच शहडोल पुलिस करेगी।

2010 में हुई थी शादी, 13 साल की बेटी भी शबनम बी की शादी 26 अप्रैल 2010 को शहडोल निवासी समीर खान से हुई थी। दोनों की एक 13 साल की बेटी है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 9 अगस्त 2026 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह शहडोल स्थित ससुराल में थी। इसी दौरान पति समीर खान ने उसके साथ गाली-गलौज की।

तीन बार तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप शबनम के मुताबिक, गाली-गलौज के बाद समीर खान ने उसे जान से मारने की धमकी दी और तीन बार 'तलाक' कहकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने बताया कि घटना के समय पड़ोसी अशरफ खान सहित कुछ लोग मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बीच-बचाव भी किया। मायके पहुंचकर जीजा को बताई घटना घटना के बाद शबनम घबराकर अपने मायके पेंड्रा लौट आई। महिला का कहना है कि सामाजिक बदनामी के डर से उसने शुरुआत में किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। बाद में उसने अपने जीजा अब्दुल सलाम को पूरी बात बताई। इसके बाद अब्दुल सलाम ने फोन पर समीर खान से बात की।