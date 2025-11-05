बिलासपुर में करंट से हो गई युवक की मौत, शिकारियों ने मामला दबाने जंगल में जला दी लाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोटा क्षेत्र के करपिहा जंगल में युवक की जली हुई लाश मिली है। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि जंगल में शिकारियों ने जानवर मारने क लिए करंट बिछाया था। इसकी चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर शिकारियों ने मामला दबाने के लिए युवक की लाश को घने जंगल में ले जाकर जला दिया। घटना के पांच दिन बाद गांव के लोगों को इसकी जानकारी हुई। मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है।

जल्दी ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कोटा टीआई तोपसिंह नवरंग ने बताया कि करपिहा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे। घने जंगल में तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीण उस ओर गए। वहां पर एक युवक की जली हुई लाश थी। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मौके पर जीआई तार पड़े थे। इसके आधार पर पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा आसपास के गांव में पूछताछ की गई।