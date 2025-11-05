मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिलासपुर में करंट से हो गई युवक की मौत, शिकारियों ने मामला दबाने जंगल में जला दी लाश

    CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के करपिहा जंगल में युवक की जली हुई लाश मिली है। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि जंगल में शिकारियों ने जानवर मारने क लिए करंट बिछाया था।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 10:14:16 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 10:14:16 PM (IST)
    बिलासपुर में करंट से हो गई युवक की मौत, शिकारियों ने मामला दबाने जंगल में जला दी लाश
    बिलासपुर में करंट से हो गई युवक की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोटा क्षेत्र के करपिहा जंगल में युवक की जली हुई लाश मिली है। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि जंगल में शिकारियों ने जानवर मारने क लिए करंट बिछाया था। इसकी चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर शिकारियों ने मामला दबाने के लिए युवक की लाश को घने जंगल में ले जाकर जला दिया। घटना के पांच दिन बाद गांव के लोगों को इसकी जानकारी हुई। मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है।

    जल्दी ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कोटा टीआई तोपसिंह नवरंग ने बताया कि करपिहा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे। घने जंगल में तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीण उस ओर गए। वहां पर एक युवक की जली हुई लाश थी। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मौके पर जीआई तार पड़े थे। इसके आधार पर पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा आसपास के गांव में पूछताछ की गई।


    तब पता चला कि तखतपुर क्षेत्र के छिरहापारा धुमा में रहने वाला अयोध्या सिंह खुसरो(35) अपने घर से 29 अक्टूबर को निकला था। इसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने युवक के स्वजन को बुलाकर उसकी पहचान कराई। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि आसपास के गांव के लोगों ने जानवर मारने के लिए जंगल में करंट लगाया था। आशंका के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया।

    इसमें पता चला कि युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर शिकारियों ने शव को वहां से हटा दिया। घने जंगल में ले जाकर उसके शव को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें शामिल और लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.