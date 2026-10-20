बिलासपुर में इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी, युवती ने तोड़ा संपर्क तो सनकी युवक ने कहा- 'तेजाब डालकर जला दूंगा'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तारबाहर क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने एक युवक पर पीछा करने, गाली-गलौज करने और एसीड फेंककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने तारबाहर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

तारबाहर क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने बताया कि करीब एक साल पहले उसकी पहचान खुदीराम बोस चौक तारबाहर निवासी विजय चौधरी से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच कभी-कभार बातचीत होती थी। युवती का कहना है कि करीब पांच महीने से उसने विजय से बातचीत बंद कर दी थी।