बिलासपुर में ब्रेकअप से नाराज युवक ने युवती को बेल्ट से पीटा, फोन नहीं उठाने पर जताई नाराजगी, दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ब्रेकअप के बाद एक युवक ने युवती को रास्ते में रोककर मारपीट की। आरोप है कि युवक ने युवती के दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने और उसका फोन नहीं उठाने को लेकर विवाद किया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए हाथ-थप्पड़ और बेल्ट से हमला कर दिया। मारपीट में युवती के चेहरे, गाल, गर्दन और जांघ में चोटें आई हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

सिविल लाइन की युवती, चांटीडीह का है आरोपित सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्षीय युवती करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय के पास राजपाल ट्रेडर्स बूट हाउस शोरूम में काम करती है। उसका चांटीडीह के रामायण चौक निवासी अमन साहू (26) के साथ पहले प्रेम संबंध था। युवती के मुताबिक करीब 15 दिन पहले उसने अमन से संबंध तोड़ लिए थे।