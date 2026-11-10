साढ़े तीन करोड़ की फाइलों पर अदृश्य दीमक, बिलासपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति शून्य

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: वित्तीय वर्ष के सात महीने बीतने के बाद भी रोजगार योजना की प्रगति शून्य पर अटकी है। विभाग ने आवेदकों की फाइलें आगे बढ़ाकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि शाखाओं ने एक भी मामले को मंजूरी नहीं दी। युवा कर्ज और अनुदान की आस में भटक रहे हैं, वहीं जिम्मेदार तकनीकी अड़चन और लक्ष्य न मिलने का बहाना बनाकर जवाबदेही से बच रहे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जमीनी हकीकत में कागजी खानापूर्ति बनकर सिमट गया है। शासकीय प्रगति रिपोर्ट की माने उद्योग विभाग ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 32 प्रकरण तैयार कर विभिन्न शाखाओं को प्रेषित किए थे। कुल 357.07 लाख रुपये की परियोजना लागत तथा 104.88 लाख रुपये के शासकीय अनुदान वाले इन सभी मामलों पर शाखा स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

नियमों के तहत आवेदन मिलने के निश्चित समय में परीक्षण कर स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी देनी होती है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि शाखा प्रबंधकों ने फाइलों को दबाकर रख लिया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के आवेदक महीनों से शाखाओं के फेरे लगा रहे हैं।/ आठ महिला आवेदकों की फाइलें भी इसी सुस्ती की भेंट चढ़ चुकी हैं। दूसरी ओर, विभाग लक्ष्य न मिलने की दलील देकर पल्ला झाड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि जब लक्ष्य तय नहीं था तो आवेदकों की फाइलें शाखाओं में क्यों भेजी गईं। यदि समय रहते इन फाइलों का निराकरण नहीं किया गया, तो पूरे वित्तीय वर्ष में एक भी नया उद्यम स्थापित नहीं हो सकेगा और शासन का रोजगार अभियान केवल बैठकों तक सीमित रह जाएगा।