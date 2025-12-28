मेरी खबरें
    कस्टम और CBI के नाम पर 'खेल', ऐसे बुना गया 50 लाख की ठगी का जाल, दंतेवाड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश

    CG News: छत्तीसगढ़ के किरंदुल में दंतेवाड़ा पुलिस ने बिहार राज्य से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साइबर सेल नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 06:18:18 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 06:18:18 PM (IST)
    कस्टम और CBI के नाम पर 'खेल', ऐसे बुना गया 50 लाख की ठगी का जाल, दंतेवाड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश
    कस्टम और CBI के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी का मामला (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कस्टम और CBI के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी का मामला
    2. 50 लाख की ठगी के आरोपियों को बिहार से किया गिरफ्तार
    3. आरोपितों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

    नईदुनिया न्यूज, किरंदुल। दंतेवाड़ा पुलिस ने बिहार राज्य से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साइबर सेल नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक ठाकुर गौरव सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी से पूछताछ एवं बैंक खातों की जानकारी लेकर दंतेवाड़ा, किरंदुल, गीदम एवं बचेली थाना की संयुक्त टीम गठित की गई।

    निरीक्षक धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम बिहार रवाना हुई, जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एनालिसिस एवं साइबर फॉरेंसिक टूल्स के माध्यम से दो आरोपितों अरविंद कुमार एवं विद्या कुमार को गिरफ्तार किया गया।

    आरोपितों ने वर्ष 2023 में किरंदुल निवासी प्रार्थी को “विदेशी मुद्रा से भरा पार्सल आने” का झांसा देकर कस्टम चार्ज, सीबीआई चार्ज व इनकम टैक्स के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की ठगी की थी।

    दंतेवाड़ा साइबर सेल ने 100 से अधिक खातों के ट्रांजेक्शन का विश्लेषण कर आरोपितों तक पहुँच बनाई। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


