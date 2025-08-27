Ganesh Chaturthi 2025: यहां बादलों के ऊपर विराजमान हैं गजानन, यहीं हुआ था भगवान गणेश और परशुराम जी के बीच युद्ध

शैलेंद्र ठाकुर, नईदुनिया, दंतेवाड़ा। अगर आप बस्तर में दंतेवाड़ा जिले की यात्रा कर रहे हैं, तो बैलाडिला की पहाड़ियों के बीच एक पवित्र स्थल है, जो आपको सीधा बादलों से जोड़ता है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह ढोलकल पहाड़ी भगवान गणेश का निवास स्थान है।

लोक कथाओं के अनुसार यह वही भूमि है, जहां भगवान गणेश और भगवान परशुराम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम के फरसे से गणेशजी का एक दांत टूट गया और तभी से उनका नाम एकदंत पड़ा। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में इस पहाड़ी के नीचे बसे गांव को आज भी फरसपाल के नाम से जाना जाता है।

11 वीं शताब्दी की है प्रतिमा बता दें कि ढोलकल की प्रतिमा अत्यंत अद्भुत है। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे दक्षिण भारतीय शैली में ललितासन मुद्रा में काले चट्टान में उकेरा गया है। मूर्ति 36 इंच ऊंची तथा 19 इंच मोटी है। कहा जाता है कि छिंदक नागवंशी राजाओं ने इसे शिखर पर स्थापित कर इस स्मृति को अमर बनाया। यहां के भोगामी आदिवासी अपनी उत्पत्ति ढोलकट्टा की महिला पुजारी से मानते हैं, जो इस आस्था को और भी गहरा बनाती है। ढोलकल तक की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। जैसे ही आप ढोलकर शिखर पर पहुंचेंगे। आपको दूर-दूर तक हरियाली से ढकी पहाड़ियां नजर आएंगी।