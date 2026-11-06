गीदम-बीजापुर मार्ग पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक को लिया चपेट में, महिला समेत तीन की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम-बीजापुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार एक महिला समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखने को मिल रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर महिला सहित कुल तीन लोग सवार होकर गीदम-बीजापुर मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों लोगों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। भिड़ंत की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और यातायात को सुचारु बनाते हुए शवों को अपने कब्जे में लिया। हालांकि, दुर्घटना के वक्त तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी और पुलिस उनकी शिनाख्त करने के लिए आसपास के गांवों तथा थानों से संपर्क साध रही है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किस वाहन की लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं और परिस्थितियों की जांच कर रही है।
इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर गीदम-बीजापुर मार्ग पर वाहनों की अनियंत्रित गति और सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की तेज गति अक्सर हादसों का प्रमुख कारण बनती है। एक साथ तीन लोगों की असमय मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है।