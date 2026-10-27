छत्तीसगढ़ में खाकी की मिसाल: बालोद में हाईवे पर उठी प्रसव पीड़ा, पुलिस की मदद से सड़क किनारे गूंजी किलकारी

नईदुनिया न्यूज, बालोद : धमतरी अस्पताल में सोनोग्राफी कराने जाते समय फागुनदाह चौक के पास गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। दर्द से परेशान महिला सड़क किनारे लेट गई। यह देख राहगीरों ने 112 हाईवे पैट्रोलिंग टीम को सूचना दी।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुरुर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों को मौके पर बुलाया। इसके बाद एनएच-930 के किनारे ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों की स्थिति सामान्य है।

गुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम टेंगनाबरपारा निवासी कुसुमलता सिन्हा अपने पति सतीश सिन्हा के साथ बाइक से धमतरी अस्पताल जा रही थीं। इसी दौरान झलमला-धमतरी मुख्य मार्ग पर अचानक उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। दर्द बढ़ने पर वह सड़क किनारे लेट गईं। महिला की हालत देखकर आसपास के लोग जुट गए और मदद के लिए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम राहगीरों ने दोपहर करीब 12 बजे हाईवे पैट्रोलिंग टीम को सूचना दी। टीम ने बिना देर किए पुरूर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों को साथ लिया और घटनास्थल पर पहुंच गई। महिला की स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रसव कराने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने सड़क किनारे चटाई बिछाकर प्रसव कराया। दोपहर करीब 12:20 बजे बच्चे की किलकारी गूंज उठी और महिला ने बेटे को जन्म दिया।