धमतरी के कुरुद में जमीन डायवर्सन कराने दस हजार की रिश्वत ली, एसडीएम दफ्तर का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर। धमतरी जिले के कुरूद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) रायपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व दफ्तर के एक घूसखोर बाबू को रंगे हाथों धर दबोचा। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी कुरूद में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी पुनेश्वर सूर्यवंशी को जमीन डायवर्सन के एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बाबू द्वारा काम कराने के नाम पर कुल 20 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। इस कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग और अनुभाग कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी प्रकाश चन्द्राकर, निवासी शिक्षक कालोनी (वार्ड नंबर 15, जिला धमतरी) ने ग्राम कंहारपुरी, तहसील कुरूद स्थित अपनी कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित (डायवर्सन) कराने हेतु एसडीएम दफ्तर में आवेदन प्रस्तुत किया था। इस कार्य के सिलसिले में जब प्रकाश चन्द्राकर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी पुनेश्वर सूर्यवंशी से मिले, तो आरोपी ने जमीन डायवर्सन की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत की मांग रख दी। प्रार्थी रिश्वत देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, बल्कि वह भ्रष्ट कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे।