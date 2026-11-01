धान खरीद से पहले ही तस्करों की गतिविधियां बढ़ीं, धमतरी-ओड़िशा सीमा पर 550 कट्टा अवैध धान जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की आधिकारिक तिथि 15 नवंबर निर्धारित किए जाने के बाद से मैदानी इलाकों में कोचियों, बिचौलियों और अवैध कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह धमतरी जिले में भी अवैध तरीके से धान खपाने की साजिश को नाकाम करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। जिले के ओड़िशा-छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में जांच दल ने औचक निरीक्षण के दौरान दो मेटाडोर वाहनों को पकड़ा जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारी मात्रा में धान का अवैध परिवहन कर रहे थे।

प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार एक वाहन से 250 कट्टा और दूसरे वाहन से 300 कट्टा यानी कुल 550 कट्टा अवैध धान पकड़ा गया है। प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से अवैध धान के कारोबारियों में भारी हड़कंप मच गया है। पकड़े गए दोनों वाहनों और जप्त किए गए संपूर्ण धान को अग्रिम एवं वैधानिक कार्रवाई के लिए सिहावा थाना और नगरी थाना के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां स्थानीय पुलिस और खाद्य विभाग आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटा हुआ है।