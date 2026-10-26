छत्तीसगढ में बड़े भाई ने छोटे को मोबाइल देखने से टोका तो हुआ विवाद, डंडे से पीटा, हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र से पारिवारिक कलह और हिंसक आवेश की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम फरसगांव में महज मोबाइल फोन पर बात करने और स्क्रीन देखने को लेकर दो सगे भाइयों के बीच उपजा सामान्य विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अत्यधिक गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आने और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण छोटे भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

खल्लारी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरसगांव निवासी कुंदन सोरी (छोटे भाई) रविवार को अपने घर में बैठकर मोबाइल देख रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई कैलाश सोरी वहां पहुंचा और उसने कुंदन को बार-बार मोबाइल देखने और उस पर बात करने से मना किया। बड़े भाई के लगातार टोके जाने पर कुंदन ने भी आपत्ति जताई। दोनों के बीच शुरू हुई तीखी नोकझोंक कुछ ही पलों में अनियंत्रित हो गई और दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे।

डंडे से किए ताबड़तोड़ वार, मौके पर थमीं सांसें

विवाद जब चरम पर पहुंच गया तो कैलाश सोरी अपना आपा खो बैठा। उसने तैश में आकर घर के कोने में रखा भारी लकड़ी का डंडा उठा लिया और कुंदन पर टूट पड़ा। कैलाश ने कुंदन के सिर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर डंडे से लगातार जानलेवा हमले किए। अचानक हुए इस हमले से संभलने का मौका पाए बिना कुंदन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसने घटनास्थल पर ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

गांव में पसरा सन्नाटा, आरोपी भाई गिरफ्तार

घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। शोर सुनकर जब तक आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक कुंदन की सांसें थम चुकी थीं। ग्रामीणों की सूचना के बाद खल्लारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी बड़े भाई कैलाश सोरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में हत्या का जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।