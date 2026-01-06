नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। जिले में बिजली बिल की वसूली के लिए विद्युत विभाग ने अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बकायादारों के खिलाफ विभाग अब बेहद सख्त रुख अपना रहा है। स्मार्ट मीटर और आनलाइन जीपीएस सिस्टम के जरिए अब विभाग को लाइन काटने के लिए उपभोक्ता के घर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दफ्तर में बैठकर एक क्लिक करते ही बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विभाग की इस त्वरित कार्रवाई का असर यह हुआ कि लाइन कटते ही उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल लाखों रुपये का बकाया जमा कर अपनी बिजली बहाल कराई।