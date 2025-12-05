धमतरी में पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर लगी रोक के खिलाफ बीन बजाकर प्रदर्शन

नई दुनिया प्रतिनिधि,धमतरी। जमीन की रजिस्ट्री में बढ़ोत्तरी, पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक तथा अन्य निर्णयों के विरोध में गुरुवार को धमतरी में जमीन कारोबारी संघर्ष समिति ने अनोखा प्रदर्शन किया। गांधी चौक में भैंस के सामने बीन बजाकर समिति के सदस्यों ने सरकार को जगाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा।

ज्ञापन सौंपा विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले समिति के प्रतिनिधियों ने वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक ओंकार साहू और अंबिका मरकाम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े हालिया निर्णयों को वापस लेने और व्यावहारिक व न्यायसंगत नीति लागू करने की मांग की।