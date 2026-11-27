नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : 12 साल पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुई लड़की पुलिस के लिए चुनौती बनी रही। नाम, पता बदलने के बाद भी इंटरनेट मीडिया ने कमाल दिखाया। आखिरकार 14 साल बाद पुलिस ने लापता बालिका को ढूंढ निकाला, तब जाकर पुलिस की चुनौती पूरी होने के साथ बालिका की गुमशुदगी का फाइल अब जाकर बंद हुआ।

किसी का गुमशुदा होना कहने में सरल सा लगता है पर उसे तलाशने की प्रकि्रया में किस कदर मशक्कत करनी पड़ती है, यह खुलासा होता है भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलीडीह की लड़की के गुमशुदा प्रकरण से। लगभग 14 साल पहले छोटी सी उम्र में यह बालिका अचानक घर से लापता हो गई थी और तब से पुलिस खाते में गुमशुदगी का मामला दर्ज हो गया था। पुलिस उसे तलाशने हाथ-पैर तो मार रही थी, पर कहीं पता नहीं चल रहा था।

ऊपर से पुलिस पर सुप्रीमकोर्ट का फरमान सिर पर सवार था। जिसके अनुसार प्रत्येक नाबालिग को हर हाल में ढूंढना अनिवार्य है और इस मामले में तो पुलिस की खोजबीन अधूरी रह जाती थी क्योंकि गुम हुई लड़की ने नाम व पता सब बदल लिया था, पर पुलिस ने भी हार नहीं मानी और कई माध्यमों से सर्च आपरेशन जारी रखा। इस बीच बालिका को ढूंढने पुलिस ने इंटरनेट मीडिया व विभाग के नेट ग्रीट एप का सहारा लिया, तो पुलिस को बालिका का पता चला और उन्हें पुलिस ढूंढ निकाली। 27 अक्टूबर 2012 से हुई थी लापता भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलिडीह निवासी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका 27 अक्टूबर 2012 को दोपहर करीब एक बजे घर से मट्ठा लेने जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। स्वजन द्वारा काफी तलाश किए जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने पर थाना भखारा में गुमशुदगी दर्ज कराई, इसके बाद पुलिस विवेचना में जुट गई थी। प्रकरण के लंबे समय से लंबित रहने तथा बालिका द्वारा समय के साथ अपना नाम एवं पहचान बदल लेने के कारण उसकी पतासाजी पुलिस के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी।