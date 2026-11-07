धमतरी नगर निगम में वेतन अटका, दीपावली से पहले 450 कर्मचारियों को नहीं मिली अक्टूबर की सैलरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी : दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के घरों में त्योहार की खुशियां फीकी पड़ने की आशंका है। नगर निगम में कार्यरत नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि निगम के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

निकायों को स्वीकृति मिली, धमतरी में भुगतान नहीं जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के अक्टूबर माह (पेड इन नवंबर 2026) के वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बावजूद धमतरी नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है।

निगम के पास राजस्व वसूली से प्राप्त 17.50 लाख रुपये और अन्य मदों को मिलाकर लगभग दो करोड़ 14 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। कर्मचारियों का कहना है कि उपलब्ध राशि से अक्टूबर माह का वेतन भुगतान किया जा सकता है। दीपावली से दो दिन पहले कर्मचारियों में नाराजगी दीपावली में अब महज दो दिन शेष हैं। ऐसे में समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने त्योहार की खरीदारी और घरेलू खर्चों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। नवयुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष मंगलू निर्मलकर ने बताया कि उनके खाते में दो माह की पीएफ राशि जमा की गई है, लेकिन वेतन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान की मांग को लेकर शाम को महापौर और निगम आयुक्त से मुलाकात कर दीपावली से पहले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन देने की मांग करेंगे।