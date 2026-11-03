धमतरी में पटवारियों की हड़ताल 22वें दिन भी जारी, 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने के नोटिस की प्रतियां जलाईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राजस्व पटवारियों का आंदोलन मंगलवार को 22वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पटवारियों ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

पटवारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन की ओर से दबाव बनाने के बावजूद वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। जिले के पटवारियों ने गांधी मैदान मंच से जमकर शासन विरोधी नारे लगाए।

13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

गौरतलब है कि पीवी एप में विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति, विभिन्न जिलों में पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर जिले के पटवारी 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं

हड़ताल के चलते किसान पंजीयन, बटांकन, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

आंदोलनरत पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

इधर, प्रशासन ने भी आंदोलनरत पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को धमतरी तहसील के पटवारियों को 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने का नोटिस जारी किया गया। इसके विरोध में पटवारियों ने नोटिस की प्रतियां जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया।