धमतरी में सड़क हादसा, कुकरेल-माकरदोना के पास ट्रेलर से टकराई बुलेट, एसटीएफ जवान सहित 3 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। राखड़ से भरे एक खड़ी ट्रेलर वाहन में बुलेट बाइक जा घुसी। हादसा में मौके पर ही तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों मृतक युवक एक ही गांव का रहने वाला है। मृतकों में एक एसटीएफ के जवान है, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। तीनों मृतक धमतरी से वापस घर लौट रहे थे, तभी यह घटना रात में हुई है।

केरेगांव थाना प्रभारी टुमनलाल डड़सेना से मिली जानकारी के अनुसार तीन अक्टूबर को ग्राम बाजारकुर्रीडीह निवासी युवक डोमेश्वर नेताम, दिवस धु्रव और पालेश्वर यादव बुलेट वाहन में सवार होकर धमतरी आए थे। काम निबटाकर तीनों शाम को वापस बाइक से घर लौट रहे थे, तभी नगरी रोड में कुकरेल-माकरदोना के पास सड़क किनारे राखड़ भरकर खड़ी एक ट्रेलर वाहन में बुलेट बाइक जा घुसी।