मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    धमतरी में सड़क हादसा, कुकरेल-माकरदोना के पास ट्रेलर से टकराई बुलेट, एसटीएफ जवान सहित 3 की मौत

    पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक युवक एक ही गांव के रहने वाले है, जो किसी काम से धमतरी आया हुआ था। मृतकों में एक युवक फोर्स के जवान है, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। इस घटना से गांव में मातम छा गई है। खबर मिलने के बाद मृतकों के स्वजनों की भीड़ जिला अस्पताल में पहुंचने लगा है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 09:29:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 09:32:06 PM (IST)
    धमतरी में सड़क हादसा, कुकरेल-माकरदोना के पास ट्रेलर से टकराई बुलेट, एसटीएफ जवान सहित 3 की मौत
    धमतरी जिले में हुआ सड़क हादसा।

    HighLights

    1. तीन युवकों की दर्दनाक मौत कुकरेल-माकरदोना के पास की है घटना।
    2. मृतक बाजारकुर्रीडीह निवासी। एसटीएफ जवान छुट्टी पर आया था घर।
    3. तीनों मृतक धमतरी से वापस घर लौट रहे थे, तभी यह घटना रात में हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। राखड़ से भरे एक खड़ी ट्रेलर वाहन में बुलेट बाइक जा घुसी। हादसा में मौके पर ही तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों मृतक युवक एक ही गांव का रहने वाला है। मृतकों में एक एसटीएफ के जवान है, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। तीनों मृतक धमतरी से वापस घर लौट रहे थे, तभी यह घटना रात में हुई है।

    केरेगांव थाना प्रभारी टुमनलाल डड़सेना से मिली जानकारी के अनुसार तीन अक्टूबर को ग्राम बाजारकुर्रीडीह निवासी युवक डोमेश्वर नेताम, दिवस धु्रव और पालेश्वर यादव बुलेट वाहन में सवार होकर धमतरी आए थे। काम निबटाकर तीनों शाम को वापस बाइक से घर लौट रहे थे, तभी नगरी रोड में कुकरेल-माकरदोना के पास सड़क किनारे राखड़ भरकर खड़ी एक ट्रेलर वाहन में बुलेट बाइक जा घुसी।

    हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस में दी। केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची। इधर शिवा एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धमतरी लाया है।

    पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक युवक एक ही गांव के रहने वाले है, जो किसी काम से धमतरी आया हुआ था। मृतकों में एक युवक फोर्स के जवान है, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। इस घटना से गांव में मातम छा गई है। खबर मिलने के बाद मृतकों के स्वजनों की भीड़ जिला अस्पताल में पहुंचने लगा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.