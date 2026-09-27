मतांतरण की प्रयोगशाला धमतरी के टिकरापारा में बवाल: चंगाई सभा को लेकर पांच घंटे आमने-सामने रहे दो पक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। धमतरी शहर के टिकरापारा वार्ड में रविवार को एक निजी परिसर में आयोजित चंगाई सभा को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू जागरण मंच और सर्व हिंदू समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सभा की आड़ में गैर-ईसाइयों का अवैध मतांतरण कराने का आरोप लगाया और आयोजन स्थल का घेराव कर दिया। सुबह दस बजे शुरू हुआ यह गतिरोध दोपहर बाद करीब तीन बजे तक चला। लगभग पांच घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक हुई और धमतरी-जगदलपुर मुख्य मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा।

विरोध की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस, एसडीएम पीयूष तिवारी, तहसीलदार कुसुम प्रधान और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एहतियातन सभा में शामिल होने पहुंच रहे बाहरी लोगों को मकान के भीतर जाने से रोक दिया। इस दौरान मकान के भीतर मौजूद आयोजकों और बाहर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद बढ़ता देख महापौर रामू रोहरा भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया।

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन विरोध के बाद हिंदू जागरण मंच ने तहसीलदार कुसुम प्रधान को अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रार्थना सभाओं की निष्पक्ष जांच, संबंधित लोगों और आयोजकों की भूमिका की जांच तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 के प्रावधानों के पालन की जांच की मांग की गई। मंच ने कानून का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के पुरुषोत्तम निषाद, चित्रेश साहू, डाकेश्वर साहू, प्रतीक सोनी, मोनू साहू, हितेश घृतलहरे सहित हिंदू जागरण मंच के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिंदुओं को बहला-फुसलाकर लाने का आरोप सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि हर धर्म को अपनी धार्मिक गतिविधियां करने की आजादी है, लेकिन हिंदुओं को बहला-फुसलाकर सभा में लाना उचित नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को मतांतरित करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शांति समिति की बैठक में तय हुआ था कि प्रार्थना सभा में केवल ईसाई समुदाय के लोग शामिल होंगे। इसके बावजूद रविवार को गैर-ईसाई भी सभा में शामिल होने पहुंचे।