नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। आधी रात घर में चोरी करने घुसे तीन नकाबपोशों ने जाग जाने के बाद पति-पत्नी को बंधक बनाया, इसके बाद पति के पसली व पेट में चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद नकाबपोश मोबाइल, नकदी समेत सोने-चांदी के जेवरात ले उड़े। घटना के बाद पत्नी किसी तरह छूटी और किराएदार महिला को जानकारी दी। उसने पुलिस व आसपास के लोगों को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर हत्यारों को पकड़ने में जुट गई है।

अर्जुनी पुलिस के अनुसार एक सितंबर की रात ग्राम भानपुरी निवासी किरीत राम साहू और उनकी पत्नी रश्मि साहू को आधी रात घर में घुसे तीन नकाबपोशों ने बंधक बनाया और रुपये मांगे। इस बीच किसी बात को लेकर आरोपितों ने किरीत राम साहू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद पत्नी रश्मि साहू बंधक से छूटी और घटना की जानकारी किराए पर रह रही महिला पोस्ट मास्टर को दी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम व पुलिस को जानकारी दी। रात में ही पुलिस टीम भानपुरी पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल को सुरक्षित रखा। जांच कर शव को दो सितंबर की सुबह पोस्टमार्टम के लिए शिवा प्रधान और डुमन साहू ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद शव स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस हत्यारों को पकड़ने में जुट गई है। इस संबंध में एएसपी मणीशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपित लूट की नियत से आए थे। तीनों आरोपित बदमाश किस्म के थे। धारदार हथियार से हत्या की है।