    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:53:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:53:41 PM (IST)
    गुजरात के बिजनेसमैन को 89 करोड़ का चूना लगाने वाले दो आरोपी भिलाई से गिरफ्तार, BJP नेता के घर ली थी शरण
    गुजरात के बिजनेसमैन को 89 करोड़ का चूना लगाने वाले दो आरोपी भिलाई से गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। कोक एक्सपोर्ट के नाम पर गांधीधाम गुजरात के एक कोक व्यवसायी से 89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले नेहरू नगर भिलाई निवासी दो आरोपितों को गुजरात पुलिस ने नगर पंचायत कुरूद से गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपित अभी भी फरार है। गुजरात के कोक व्यवसायी के अलावा इन आरोपितों पर अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता में भी करीब 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी करने का आरोप है। सभी आरोपितों को अलग-अलग जगहों की पुलिस तलाश कर रही है।

    भिलाई के गिरफ्तार दोनों आरोपित कुरूद में अपने रिश्तेदार एक भाजपा नेता के घर में लंबे समय से शरण लिया था। पीड़ित व्यवसायी का आरोप है कि कुरूद में आरोपितों को राजनीतिक संरक्षण के चलते दोनों आरोपितों की गिरफ्तार में लेटलतीफी हुई है। गुजरात पुलिस व प्रार्थी गांधीधाम गुजरात निवासी पवन मोर से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित नेहरू नगर भिलाई निवासी संजय अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और राखी अग्रवाल ने मिलकर कोक एक्सपोर्ट के नाम पर उनसे 89 करोड़ रुपये की ठगी की है।

    आठ फरवरी 2025 में इन सभी आरोपितों के खिलाफ प्रार्थी पवन मोर की शिकायत पर गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की जुर्म दर्ज की गई है, इसके बाद से सभी आरोपित फरार है। गुजरात पुलिस ने आरोपितों को लंबे समय से ढूंढ रही थी। गुजरात पुलिस को आरोपितों के नेहरू नगर भिलाई स्थित मकान में छिपे होने की जानकारी मिली, तो पुलिस यहां पहुंचकर खोजबीन किया, लेकिन भिलाई में नहीं मिली। पुलिस को पता चला कि आरोपित संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल धमतरी जिले के नगर पंचायत कुरूद में अपने रिश्तेदार के घर शरण लिया है।

    17 सितंबर 2025 को गुजरात पुलिस टीम कुरूद पहुंचकर उनके रिश्तेदार के ठिकाने पर दबिश दी, यहां से पुलिस ने दोनों आरोपित संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल को गिरफ्तार किए है। इस बीच देर रात तक कुरूद में आरोपितों को नहीं पकड़ने राजनीतिक संरक्षण के चलते गिरफ्तारी में लेटलतीफी होता रहा। आखिरकार गुजरात पुलिस ने देर रात में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 18 सितंबर की सुबह पुलिस ने आरोपित संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल को सिविल कोर्ट कुरूद में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया, जहां से अनुमति लेकर दोनों आरोपितों को पुलिस गुजरात ले गई।

    दो आरोपित अभी भी फरार

    गुजरात पुलिस व प्रार्थी पवन मोर ने बताया कि इस मामले के दो आरोपित संदीप अग्रवाल और राखी अग्रवाल अभी भी फरार है। पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्योंकि चारों आरोपितों ने मिलकर उनके साथ 89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

    एक माह से कुरूद में शरण लेने का आरोप

    गुजरात पुलिस ने आरोप लगाते हुए बताया कि 200 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के दोनों आरोपित संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल कुरूद में पिछले एक माह से अपने रिश्तेदार एक भाजपा नेता के घर शरण लिया हुआ था। दोनों की गिरफ्तारी के समय राजनीतिक अडंगा जमकर सामने आई। बमुश्किल दोनों आरोपित गिरफ्तार किए गए है। करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी करने वाले आरोपितों को एक भाजपा नेता द्वारा पनाह देकर रखने और दोनों के गिरफ्तारी में राजनीतिक संरक्षण देने की बात को लेकर कुरूद नगर व आसपास क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है।

