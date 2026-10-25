मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

धमतरी के गंगरेल बांध में घटा जलभराव, 21 टीएमसी पानी ही बचा, किसानों की बढ़ी चिंता

धमतरी जिले के प्रमुख गंगरेल बांध का जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। बांध से प्रति सेकंड सात हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जबकि आवक महज 459 क्यूसेक है। वर्तमान में बांध में 21 टीएमसी पानी बचा है। वहीं जिले के अन्य तीन प्रमुख जलाशयों में संतोषप्रद जलभराव अभी बना हुआ है।

By Rammilan sahuEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 04:22:08 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 04:24:30 PM (IST)
धमतरी के गंगरेल बांध में घटा जलभराव, 21 टीएमसी पानी ही बचा, किसानों की बढ़ी चिंता
धमतरी के गंगरेल बांध से छोड़ा जाता पानी। - नईदुनिया

HighLights

  1. गंगरेल बांध का जलस्तर तेजी से नीचे गिरा
  2. बांध में बचा मात्र इक्कीस टीएमसी उपयोगी पानी
  3. रबी फसल हेतु किसानों की नजरें बांधों पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी पर बने जिले के सबसे बड़े गंगरेल (पंडित रविशंकर शुक्ल) बांध का जलस्तर इन दिनों तेजी से नीचे जा रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक लबालब भरे रहने वाले इस विशाल जलाशय में अभी 21.957 टीएमसी पानी ही शेष रह गया है। इसमें से वास्तविक उपयोगी जल की मात्रा केवल 16.886 टीएमसी बची है। यदि पानी की भारी निकासी इसी तरह जारी रही, तो आने वाले ग्रीष्मकाल और रबी सीजन में जल संकट गहराने का खतरा पैदा हो सकता है।

जल संसाधन विभाग के 24 अक्टूबर के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गंगरेल बांध से वर्तमान में प्रति सेकंड 7,044 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि कैचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक घटकर मात्र 459 क्यूसेक रह गई है। गौरतलब है कि भादो माह में हुई मूसलाधार बारिश के चलते बांध पूरी तरह भर गया था और सभी गेट खोलकर ढाई लाख क्यूसेक से अधिक पानी बहाना पड़ा था। लेकिन बारिश थमने और पखवाड़े भर से लगातार हो रही सिंचाई व अन्य जरूरतों की निकासी के कारण बांध का जलस्तर तेजी से गिर चुका है।


मुरूमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बने सहारा

गंगरेल में घटते जलस्तर के बीच राहत की बात यह है कि जिले के अन्य तीन प्रमुख बांधों में पानी की स्थिति संतोषजनक है। वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार मुरूमसिल्ली बांध में 5.69 टीएमसी, दुधावा बांध में 9.226 टीएमसी तथा सोंढूर बांध में 5.923 टीएमसी पानी मौजूद है। इन बांधों से फिलहाल पानी की निकासी न के बराबर है। जल प्रबंधन प्रणाली के तहत आवश्यकता पड़ने पर दुधावा और मुरूमसिल्ली से सीधे गंगरेल बांध को पानी देकर भरा जाता है, जबकि सोंढूर का पानी दुधावा के जरिए लाया जाता है।

रबी फसलों के लिए किसानों की टिकी निगाहें

जिले में इस वर्ष अच्छी बारिश होने के कारण किसानों ने आगामी रबी सीजन में धान एवं अन्य फसलों के लिए पानी की मांग शुरू कर दी है। हालांकि गंगरेल के घटते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है ताकि निस्तारी और पेयजल संकट उत्पन्न न हो।

यह भी पढ़ें
एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।