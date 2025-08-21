हाई कोर्ट के आदेश के बाद छिनने वाला था मकान, गुस्से में महिला ने तहसीलदार के ऑफिस में पिया जहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। हाई कोर्ट के आदेश पर लोन कंपनी को तहसीलदार द्वारा मकान कब्जा दिलाने व तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी द्वारा महिला से दुर्व्यवहार किए जाने के बाद आक्रोशित महिला ने तहसीलदार के कक्ष में आत्महत्या करने की नीयत से कीटनाशक का सेवन कर लिया। जहर सेवन के बाद कक्ष में ही महिला तड़प रही थी। इससे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। तत्काल एंबुलेंस बुलाकर महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर कर दिया गया है। इधर पीड़िता की नाबालिग बेटी अधिकारी-कर्मचारियों व शासन-प्रशासन से किसी तरह न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाई है, यही वजह है कि आज उनका परिवार सड़क पर आ गए है।

तहसील कार्यालय धमतरी में 21 अगस्त को शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पंचवटी कालोनी निवासी रानी दुलानी 38 वर्ष पति स्वर्गीय महेश दुलानी तहसील कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार के कक्ष के अंदर कर्मचारियों के सामने कीटनाशक का डिब्बा खोलकर बड़ी मात्रा में जहर पी लिया। इससे महिला तड़पने लगी। कार्यालय के अंदर ही महिला तड़पने लगी और खून की उल्टी भी की। इस घटना के बाद कार्यालय में लोगों की भीड़ लग गई। अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल एंबुलेंस बुलाया गया। आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल धमतरी लाया गया। महिला वार्ड में प्राथमिक उपचार किया गया, इस दौरान महिला बेहाश हो गई थी। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया है, जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

महिला की नाबालिग बेटी का आरोप जहर सेवन करने वाली महिला रानी दुलानी की नाबालिग बेटी दिशा दुलानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मां अस्थमा पेसेंट है। उपचार अस्पताल में चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से वह एक निजी अस्पताल में भर्ती है, इस बीच घर में नाबालिग दिशा दुलानी घर में अकेली थी, तभी तहसीलदार व चोला मंडलम कंपनी के कर्मचारी घर में कब्जा करने पहुंचे। उन्हें घर से बाहर निकालकर घर में कब्जा कर लिया गया। इसकी खबर जब वह अपनी मां रानी दुलानी को दी, तो वह अस्पताल से सीधे तहसील कार्यालय पहुंच गई। उस समय तहसीलदार कक्ष में नहीं था। एक बाबू था, तो उन्होंने दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि आप मर जाओगे तो मकान आपकी बेटी व बेटा के नाम पर स्वतंत्र रूप से हो जाएगा, इतना सुनते ही मां क्षुब्ध हो गई और जहर सेवन कर लिया। पिता की मौत के बाद बीमा को बताया मां के नाम बेटी दिशा दुलानी ने बताया कि पांच मई 2023 को पिता महेश दुलानी की मौत हो गई। इसके बाद उनका परिवार अलग-थलग हो गया। वह और उनके दो भाई व बहन अपनी मां रानी दुलानी के साथ किसी तरह रहे थे। इस बीच पता चला कि उनके पिता के नाम पर चोला मंडलम कंपनी में 50 लाख रुपये का लोन था, लेकिन पिता की मौत होने के बाद बीमा उनकी मां रानी दुलानी के नाम पर होने की जानकारी कंपनी ने दी। जबकि लोन पिता के नाम पर था, ऐसा नहीं हो सकता, यह कहते हुए उनकी मां लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, महिला आयोग समेत कई दफ्तरों का चक्कर लगाई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इससे वह काफी परेशान थी।