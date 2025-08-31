कॉलेजों में 732 सीटें खालीं, फिर से खुलेगा दुर्ग यूनिवर्सिटी का पोर्टल, चूके विद्यार्थियों को मिलेगा मौका

नईदुनिया न्यूज, राजनांदगांव। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। इसके बावजूद जिले के 11 कॉलेजों में यूजी-पीजी की अलग-अलग संकायों की सीटें नहीं भर पाईं। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद दुर्ग विश्वविद्यालय की पोर्टल को फिर से ओपन किया जाएगा, ताकि चूके विद्यार्थी प्रवेश ले सकें। राजनांदगांव जिले में अलग-अलग संकायों में 732 सीटें रिक्त हैं। दिग्विजय कॉलेज में यूजी की सभी सीटें भर गई हैं, लेकिन पीजी में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। विद्यार्थी पांच सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे।

सभी कॉलेजों में आया नाम कॉलेज प्रबंधनों ने एक भी सीट खाली नहीं रहने का दावा किया है। बता दें कि इस बार कॉलेजों में वर्गवार कट ऑफ बीते वर्ष की अपेक्षा पांच से सात प्रतिशत कम है। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान विद्यार्थियों को सभी 10 कॉलेज का चयन करने का विकल्प दिया था। ज्यादातर विद्यार्थियों के नाम लगभग सभी कॉलेजों में आए गए पर विद्यार्थियों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कारण दूसरे कॉलेजों की सीटें खाली रह गईं।

छह घंटे पढ़ाई जरूरी सरकारी कॉलेजों में एक जुलाई से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्राचार्य और प्राध्यापकों को सात घंटे कॉलेजों में रहना है। इसमें छह घंटे अध्ययन-अध्यापन कार्य, प्रायोगिक, शोध कार्य, लाइब्रेरी वर्क में देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई होगी। शहर के कॉलेजों में आर्ट, वाणिज्य संकाय में प्रवेश को लेकर काफी अच्छा माहौल है। अभाविप ने कॉलेज प्रवेश पोर्टल फिर से खोलने सौंपा ज्ञापन अभाविप ने हेमचंद यादव विवि के कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर कालेजों में प्रवेश पोर्टल को फिर से खोलने की मांग की है। अभाविप के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश पोर्टल पहले ही बंद कर दिया है, जिससे कई योग्य विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर छिन गया है।