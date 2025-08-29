Google Pay ऐप का इस्तेमाल करते ही बुजुर्ग के साथ 18 लाख की ठगी, पुलिस ने दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गूगल पे एप का इस्तेमाल करने पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा करीब 18 लाख रुपये बिना जानकारी के निकल लिए गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर नेवई पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है।

नेवई पुलिस ने बताया कि आशीष नगर पूर्व नेवई निवासी प्रार्थी जयतराम चंदेल(76) के मोबाइल पर किराए की रकम डालने के लिए किराएदार आकाश सिंह द्वारा गूगल पे डाउनलोड किया गया। इसके बाद प्रार्थी को 7302 रुपये भेजे। आकाश सिंह ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया समझाने के उद्देश्य से प्रार्थी के मोबाइल फोन से अपनी पत्नी के खाते में तीन बार एक-एक रुपये भेजे।