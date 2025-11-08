मुंबई पुलिस की कस्टडी से फरार बांग्लादेशी दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार, बार्डर पारकर अवैध रूप से घुसा था भारत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने शनिवार को शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भागने की कोशिश में था। आरोपी को मुंबई पुलिस की टीम लेकर वापस रवाना हो गई।

जानकारी के अनुसार, दुर्ग जीआरपी को शुक्रवार रात मुंबई पुलिस से सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी आरोपी शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है। सूचना के अनुसार आरोपी भारत से अवैध रूप से भागने की योजना बना रहा था। जीआरपी ने सतर्कता बरतते हुए दुर्ग स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया।