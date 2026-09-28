दुर्ग में राशन घोटाला: दुकान में चावल नहीं, ट्रक में भरकर बेचने ले जा रहे थे, Dial-112 ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित किए जाने वाले चावल के अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। डायल-112 की टीम को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को वाहन समेत पकड़ा गया है। वाहन में पीडीएस का चावल होने की बात सामने आई है।

प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि चावल को संबंधित राशन दुकान के हितग्राहियों तक पहुंचाने के बजाय किसी दूसरी जगह ले जाकर बेचने या खपाने की तैयारी थी। हालांकि चावल किस राशन दुकान का है और इसे कहां ले जाया जा रहा था, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

डायल-112 की सूचना पर कार्रवाई बताया गया कि किसी व्यक्ति ने डायल-112 पर फोन कर चावल के वाहन से ले जाए जाने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और वाहन को रोककर जांच की। वाहन में रखे चावल को लेकर संदेह होने पर व्यक्ति को वाहन समेत पकड़ा गया और मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दी गई। खाद्य विभाग कर रहा है जांच अब खाद्य विभाग की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि जब्त चावल किस शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबंधित है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चावल दुकान संचालक के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था या परिवहन करने वाला व्यक्ति इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जा रहा था। यदि चावल पीडीएस दुकान से ही निकाला गया है तो इसके परिवहन की अनुमति किसने दी और किस उद्देश्य से चावल ले जाया जा रहा था, यह भी जांच का अहम बिंदु होगा।