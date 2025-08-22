ना जाने कब बनेगा पुल और बच्चे बिना डर के पहुंचेंगे स्कूल...पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालते हैं छात्र

नईदुनिया प्रतनिधि, धमधा। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुड़पार के बच्चों को हर साल बारिश के दिनों में स्कूल जाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। गांव में पूर्व माध्यमिक शाला न होने से बच्चों को दो किलोमीटर दूर घोटवानी गांव जाना पड़ता है।

बारिश के दौरान आमनेर नदी में जाने वाला मुड़पार नाला में बना पुलिया बाढ़ की वजह से डूब जाता है। बावजूद यहीं से होकर बच्चे स्कूल आते जाते हैं। बीते दिनों हुई बारिश से बुधवार की रात पुलिया डूब गया। गुरुवार को पानी पुलिया के उपर से बह रहा था, इसे से होकर बच्चे जान जोखिम में डाल स्कूल गए और वापस घर लौटे।जानकारी लगने के बाद प्रशासन ने किसी तरह की दुर्घटना टालने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी वहीं रोड को बेरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया।

तेज बारिश में कट जाता है संपर्क ग्राम पंचायत भाटाकोकड़ी के अंतर्गत आने वाले मुड़पार गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहां के बच्चों की शिक्षा की राह किसी आसान नहीं। गांव में प्राथमिक स्कूल है, और आगे की पढ़ाई के लिए घोटवानी गांव जाना पड़ता है। मुड़पार से घाेटवानी जाने वाले मार्ग पर नाला है जिसे मुड़पार नाला के नाम से जाना जाता है। जो आगे आमनेर नदी में मिला है। अधिक बारिश होने पर जब आमनेर नदी में उफान आता है तो मुड़पार नाला में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तीन से चार दिनों तक पुलिया पानी के उपर से बहता रहता है। हर साल अधिक बारिश होने पर यह स्थिति बन जाती है। इसे पार करने नाव और न कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है। बुधवार की रात से ही यहां यही स्थिति बन गई थी।