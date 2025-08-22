मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ना जाने कब बनेगा पुल और बच्चे बिना डर के पहुंचेंगे स्कूल...पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालते हैं छात्र

    दुर्ग के धमधा ब्लॉक में स्थित मुड़पार के बच्चों को हर साल बारिश के समय स्कूल जाने के लिए उफनता हुआ नाला पार करना पड़ता है। तेज बारिश होने की स्थिति में नाले में बाढ़ आ जाता है और पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगता है। लेकिन प्रशासन की ओर से इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

    By Chandrakant Srivastava
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 02:58:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 02:58:47 PM (IST)
    ना जाने कब बनेगा पुल और बच्चे बिना डर के पहुंचेंगे स्कूल...पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालते हैं छात्र
    बाढ़ के पानी को पार कर स्कूल जाते बच्चे

    HighLights

    1. उफनते नाले को पार करके स्कूल जाने क लिए मजबूर बच्चे
    2. हर साल बारिश के समय जानलेवा हो जाती है नाले की पुलिया
    3. छात्र बोलें- कई बार बह गया साइकिल, लगता है बहने का डर

    नईदुनिया प्रतनिधि, धमधा। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुड़पार के बच्चों को हर साल बारिश के दिनों में स्कूल जाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। गांव में पूर्व माध्यमिक शाला न होने से बच्चों को दो किलोमीटर दूर घोटवानी गांव जाना पड़ता है।

    बारिश के दौरान आमनेर नदी में जाने वाला मुड़पार नाला में बना पुलिया बाढ़ की वजह से डूब जाता है। बावजूद यहीं से होकर बच्चे स्कूल आते जाते हैं। बीते दिनों हुई बारिश से बुधवार की रात पुलिया डूब गया। गुरुवार को पानी पुलिया के उपर से बह रहा था, इसे से होकर बच्चे जान जोखिम में डाल स्कूल गए और वापस घर लौटे।जानकारी लगने के बाद प्रशासन ने किसी तरह की दुर्घटना टालने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी वहीं रोड को बेरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया।

    तेज बारिश में कट जाता है संपर्क

    ग्राम पंचायत भाटाकोकड़ी के अंतर्गत आने वाले मुड़पार गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहां के बच्चों की शिक्षा की राह किसी आसान नहीं। गांव में प्राथमिक स्कूल है, और आगे की पढ़ाई के लिए घोटवानी गांव जाना पड़ता है। मुड़पार से घाेटवानी जाने वाले मार्ग पर नाला है जिसे मुड़पार नाला के नाम से जाना जाता है। जो आगे आमनेर नदी में मिला है।

    अधिक बारिश होने पर जब आमनेर नदी में उफान आता है तो मुड़पार नाला में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तीन से चार दिनों तक पुलिया पानी के उपर से बहता रहता है। हर साल अधिक बारिश होने पर यह स्थिति बन जाती है। इसे पार करने नाव और न कोई सुरक्षा व्यवस्था होती है। बुधवार की रात से ही यहां यही स्थिति बन गई थी।

    80 से अधिक बच्चे जाते हैं घोटवानी स्कूल

    ऐसी भारी बारिश की स्थिति में बच्चे जान हथेली पर रखकर पानी के तेज बहाव के बीच स्कूल पहुंचते हैं। बच्चों का कहना कि इसी स्थिति में कई बार साइकिल बह चुकी है। इतना ही नहीं कई बच्चों के परिजन तो डर के मारे स्कूल भेजने से कतराते हैं।

    जानकारी के अनुसार 80 से अधिक बच्चे घोटवानी जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हर साल इसी तरह मुड़पार गांव पूरी तरह से कट जाता है। न एंबुलेंस आ पाता और न कोई अन्य वाहन। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में न पक्की सड़क है, न उच्च स्तर का पुलिया।

    यह भी पढ़ें- Arpa Bhaisajhar Project scam में अपर कलेक्टर राठौर पर कसेगा EOW का शिकंजा, शासन ने दी जांच की अनुमति

    प्रशासन ने लगाई ड्यूटी

    पुलिया पर पानी होने की जानकारी के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और राजस्व विभाग के चार कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दी गई है। तहसीलदार धमधा द्वारा जारी आदेश में व्यासनारायण पावरिया, ताराचंद मेश्राम, रामावतार साहू, विष्णुदास को मुड़पार नाला पर बाढ़ का पानी पुलिया से नीचे आने तक निगरानी करने कहा गया है। इसके अलावा बेरिकेटिंग भी कर दी गई है।

    मुड़पार नाला में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जन सामान्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। राजस्व विभाग के कर्मियों को वहां पर निगरानी में लगाया गया है।

    -सोनाल डेविड, एसडीएम, धमधा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.