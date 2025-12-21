पं. प्रदीप मिश्रा की कथा में टेंट के पेमेंट को लेकर मचा बवाल, तय पैसे नहीं मिलने पर डोम उखाड़ने पहुंचा संचालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही है। इसी बीच आयोजन स्थल पर लगाए गए टेंट और डोम की राशि भुगतान को लेकर विवाद हो गया l विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट संचालक कथा के बीच में टेंट और डोम उखाड़ने के लिए पहुंच गया। जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव कर मामले को शांत करवाना पड़ा।

आयोजन समिति से जुड़ी व जिला पंचायत दुर्ग की सदस्य प्रिया साहू ने बताया कि टेंट और डोम टेंट संचालक नरेंद्र साहू ने लगाया है l उसे जिस साइज का लगाने कहा गया था उस साइज में टेंट और डोम नहीं लगाया, इस कारण पंडाल छोटा पड़ने लगा है l वह पूरा पैसा मांग रहा है l लेकिन काम के हिसाब से ही उसे पैसे का भुगतान किया जाएगा। प्रिया साहू ने बताया कि टेंट संचालक टेंट निकालने की बात कह रहा था, लेकिन कथा पूरी होने तक निकालने नहीं देंगेl