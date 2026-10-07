दुर्ग में महिला मित्र से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग : मोहन नगर थाना क्षेत्र के हरि नगर स्थित एक पीजी में कवर्धा निवासी 26 वर्षीय युवक चित्रेश सहारे की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

चित्रेश सिविल इंजीनियरिंग कर चुका था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। सोमवार को वह एसबीआइ की परीक्षा देने दुर्ग आया था। दोपहर में वह अपनी महिला मित्र और उसकी बहन के साथ दोस्त रवि के पीजी कमरे में पहुंचा था।

सिगरेट मांगने और महिला मित्र से बदतमीजी पर हुआ विवाद

पीजी में रहने वाले वैभव मानकर और राजकुमार यादव से सिगरेट मांगने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि दोनों युवकों द्वारा महिला मित्र के साथ बदतमीजी की गई। इसी पर विवाद और बढ़ गया। गाली-गलौज होने के साथ ही हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपितों ने चित्रेश पर चाकू से हमला कर दिया।

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार

चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल चित्रेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि उसकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। घटना की सूचना पर मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों आरोपितों वैभव मानकर और राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपित राजनांदगांव के रहने वाले हैं और दुर्ग में रैपिडो में सेवाएं देते थे।