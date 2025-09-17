मेरी खबरें
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 05:51:44 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 05:57:53 PM (IST)
    1. इस घटना की सूचना मिलते ही विहिप और बजरंग दल के सदस्य पहुंचे मौके पर।
    2. बजरंग दल के सदस्यों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है।
    3. संगठनों ने चेतावनी दी, भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो बड़ा आंदोलन होगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,दुर्ग। बाफना टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क पर चल रही आठ गायों को कुचल दिया। हादसे में सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार देर रात हुई। सूत्रों के मुताबिक कंटेनर राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रहा था। चालक की लापरवाही के कारण गायें उसकी चपेट में आ गई।

    घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक सौरभ देवांगन, जिला सह गौरक्षा प्रमुख उमेश साहू, नगर संयोजक बलदाऊ साहू, सह संयोजक मिलाप निषाद, सह संयोजक नीतेश यादव, विद्यार्थी प्रमुख वंश राजपूत, सुरक्षा प्रमुख चमनराज कुंभकार सहित अन्य मौके पर पहुंचे।

    विभाग संयोजक सौरभ देवांगन ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद कंटेनर चालक मौके से भाग निकला जिसे दौड़ाकर टोल टैंक के पास पकड़ा गया। बजरंगियों ने कंटेनर चालक को पुलिस के हवाले किया। बजरंग दल के सदस्यों ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की है।

    संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो बड़ा आंदोलन होगा। मौके पर कार्यकर्ताओं और प्रशासन की मौजूदगी में मृत गायों का अंतिम संस्कार किया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।

    मवेशियों को रखने के लिए मांगा गोठान

    नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में मवेशियों को रखने के लिए मात्र एक गोठान है। इसमें क्षमता से अधिक संख्या में मवेशियों को रखा गया है। निगम प्रशासन द्वारा घुमंतु मवेशियों को रखने के लिए जनपद पंचायत दुर्ग को पत्र लिखकर दुर्ग निगम क्षेत्र से लगे गोठानों को दिए जाने की मांग की गई है। इन गोठानों को गोधाम के रूप में संचालित किया जाएगा।

