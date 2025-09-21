छत्तीसगढ़ में दो बाइक की टक्कर में पिता-पुत्र की मौत, पत्नी का बर्थडे बन गया मातम का दिन

नईदुनिया प्रतिनिधि, नंदिनी। नंदिनी टाउनशिप क्षेत्र में शनिवार रात दशहरा मैदान के पास सामने दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार पिता सुखदेव साहू (34), पुत्र अरमान (6) की मौत हो गई। साथ में बैठी बेटी आराध्या (8) भी घायल है। इधर दूसरी बाइक के चालक को भी चोटें आई हैं। सुखदेव की पत्नी का जन्मदिन था और वह घटना के समय दोनों बच्चों के साथ केक लेने जा रहा था। दो सदस्यों की मौत से परिवार में मातम का आलम है।

नंदिनी थाना प्रभारी पारस ठाकुर के मुताबिक नंदिनी मांइस में ठेका श्रमिक सुखराम साहू बीएसपी नंदिनी टाउनशिप के दो सौ यूनिट क्वाटर में रहता था। रविवार को उसकी पत्नी का जन्मदिन था। सुखराम साहू अपने दोनों ही बच्चों अरमान साहू आराध्या को लेकर अपनी दोपहिया सीजी 07जेडयू 9816 से मार्केट जा रहा था। रात नौ बजे के करीब दशहरा मैदान नंदिनी के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने सुखराम साहू की बाइक को जोरदार ठोकर मार दी।