छत्तीसगढ़ में दो बाइक की टक्कर में पिता-पुत्र की मौत, पत्नी का बर्थडे बन गया मातम का दिन

नईदुनिया प्रतिनिधि, नंदिनी। नंदिनी टाउनशिप क्षेत्र में शनिवार रात दशहरा मैदान के पास सामने दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार पिता सुखदेव साहू (34), पुत्र अरमान (6) की मौत हो गई। साथ में बैठी बेटी आराध्या (8) भी घायल है। इधर दूसरी बाइक के चालक को भी चोटें आई हैं। सुखदेव की पत्नी का जन्मदिन था और वह घटना के समय दोनों बच्चों के साथ केक लेने जा रहा था। दो सदस्यों की मौत से परिवार में मातम का आलम है।
नंदिनी थाना प्रभारी पारस ठाकुर के मुताबिक नंदिनी मांइस में ठेका श्रमिक सुखराम साहू बीएसपी नंदिनी टाउनशिप के दो सौ यूनिट क्वाटर में रहता था। रविवार को उसकी पत्नी का जन्मदिन था। सुखराम साहू अपने दोनों ही बच्चों अरमान साहू आराध्या को लेकर अपनी दोपहिया सीजी 07जेडयू 9816 से मार्केट जा रहा था। रात नौ बजे के करीब दशहरा मैदान नंदिनी के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने सुखराम साहू की बाइक को जोरदार ठोकर मार दी।
इस दुर्घटना में सुखराम साहू एवं उसके दोनों बच्चे घायल हो गए, जबकि दूसरे बाइक में सवार व्यक्ति खेमलाल जोगी निवासी पोटिया को भी चोटें आई। सभी घायलों को नंदिनी अस्पताल लाया गया। जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में अरमान साहू की मौत हो गई। पिता सुखराम एवं बेटी आराध्या साहू को सेक्टर-9 अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया।
इलाज के दौरान सुखराम साहू की भी मौत हो गई। इस मामले में नंदिनी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार और मोहल्ले में मातम छा गया। बेटी आराध्या बच गई, लेकिन उसने एक ही रात में अपने पिता और भाई को खो दिया। वहीं सुखराम साहू की पत्नी का भी रो रोकर बुरा हाल है। उसमें पति व मासूम बेटे को खो दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार खेमलाल जोगी की बाइक काफी तेज रफ्तार में भी, भिड़ंत के बाद दोनों बाइक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए।