CG News: अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हाथ लगा 388 किलो गांजा, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कंटेनर सहित 3.88 क्विंटल गांजा की जब्ती बनाई है। मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक सहित गांजा खरीदने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस को सात सितंबर को मुखबीर से सूचना मिली कि कंटेनर क्रमांक एनएल-01-एएच-9524 में अवैध रूप से गांजा भरकर नेशनल हाईवे से रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही है। सूचना पर टीम ने टोल प्लाजा कुम्हारी में नाकेबंदी की। मुखबीर के बताए अनुसार कंटनेर वाहन आते दिखा, जिसे रोककर पूछताछ त की गई।
पूछताछ में चालक ने अपना नाम उमेश यादव (46) निवासी जय नगर जिला मधुबनी, बिहार का बताया। चालक ने पुलिस को बताया कि कंटेनर आमतल्ला कोलकाता पश्चिम बंगाल से सामान लेकर गुजरात के लिए निकला था। आरोपी उमेश को रास्ते में ग्राम बारकोड़, देवघर, ओडिशा में उसके परिचित का राहूल नामक युवक मिला। जिसने 13 बोरी गांजा को नागपुर में शाहिद के पास छोड़ने बोला और कहा कि प्रत्येक बोरी की पांच हजार रुपये दूंगा।
इस पर आरोपी चालक ने कंटेनर का लॉक खोलकर 13 बोरी गांजा उसमें भर दिया। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि इसके पूर्व भी एक खेप गांजा शाहीद के पास नागपुर में छोड़ चुका है। पूछताछ के बाद पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कंटेनर को खुलवाया और 13 नग प्लास्टिक बोरी में रखे गांजा की जब्ती बनाई।
13 बोरियों में 388 पैकेट गांजा भरा हुआ था और प्रत्येक पैकेट का वजन एक किग्रा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कुल 3 क्विंटल 88 किग्रा गांजा की जब्ती बनाई गई। इसके अलावा कंटेनर और उसमें भरा अन्य सामान सहित 95 हजार रुपये नगद रकम की भी जब्त किया गया।
उमेश यादव की निशानदेही पर थाना कुम्हारी और एसीसीयू की संयुक्त टीम प्रकरण से जुड़े अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए नागपुर पहुंची। नागपुर जाकर टीम द्वारा ट्रेप लगा कर मादक पदार्थ गांजा खरीदी करने पहुंचे अन्य आरोपी मुस्ताक अहमद (34) और फयाज अंसारी (24) को गिरफ्तार किया गया। कुम्हारी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।