CG News: अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हाथ लगा 388 किलो गांजा, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कंटेनर सहित 3.88 क्विंटल गांजा की जब्ती बनाई है। मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक सहित गांजा खरीदने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को सात सितंबर को मुखबीर से सूचना मिली कि कंटेनर क्रमांक एनएल-01-एएच-9524 में अवैध रूप से गांजा भरकर नेशनल हाईवे से रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही है। सूचना पर टीम ने टोल प्लाजा कुम्हारी में नाकेबंदी की। मुखबीर के बताए अनुसार कंटनेर वाहन आते दिखा, जिसे रोककर पूछताछ त की गई।