    पौधारोपण को लेकर लापरवाही पड़ गई भारी... 44 सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का वेतन रोकने का आदेश

    Durg News: पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की जानकारी मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 44 सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। वहीं 100 निजी स्कूलों को उनकी मान्यता समाप्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 09:40:45 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 09:40:45 PM (IST)
    (जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 44 सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का वेतन रोकने का आदेश
    2. 100 निजी स्कूलों की मान्यता खतरे में पड़ गई है
    3. कई स्कूलों ने अपलोड नहीं की थी पौधारोपण की जानकारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की जानकारी मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 44 सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। वहीं 100 निजी स्कूलों को उनकी मान्यता समाप्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

    राज्य शासन द्वारा स्कूलों में भी पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। यह अभियान सरकारी और निजी स्कूलों में भी चलाया जाना था। इसके मुताबिक स्कूल परिसर में खाली जगह पर पौधे लगाना है। स्कूल परिसर में किए गए पौधारोपण के संबंध में मिशन लाइफ पोर्टल में नोटिफिकेशन अपलोड कर जानकारी देने कहा गया था। यह जानकारी गूगल शीट में अपलोड कर स्कूल के यू डाइस नंबर सहित देने कहा गया है।

    कई स्कूलों ने अपलोड नहीं की जानकारी

    हालांकि जिले के कई सरकारी और निजी स्कूलों द्वारा स्कूल परिसर में किए गए पौधारोपण की जानकारी मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जबकि इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा संस्था प्रमुखों की कई बार बैठक ली गई और उन्हें शासन से जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए जानकारी जल्द से जल्द पोर्टल में अपलोड करने को कहा गया। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्था प्रमुखों को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद भी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया।

    इन सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का रुकेगा वेतन

    दुर्ग ब्लॉक: शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल देवरी, हायर सेकंडरी स्कूल गिरहोला, नवीन अपर प्राइमरी स्कूल तितुरघाट, शासकीय प्राइमरी स्कूल अगार, बसनी, घीकुड़िया, गाड़ाडीह, जंजगिरी, खपरी, पेंडरी, नवीन प्राइमरी स्कू जंजगिरी और नंदौरी।

    दुर्ग ब्लॉक: शासकीय मिडिल स्कूल शंकरनगर, तिलक कन्या मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल महुआरी मरोदा, हाउसिंग बोर्ड भिलाई, नेवई, कन्या प्रा.स्कूल क्रमांक-1 दुर्ग, गुरुनानक स्कूल रायपुर नाका दुर्ग, हथखोज भिलाई, प्रा.स्कूल नेवई भिलाई, मरोदा टैंक भिलाई, स्टेशन मरोदा क्रमांक-1, स्टेशन मरोदा क्रमांक-2, स्टील नगर कैंप-1 भिलाई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बोरसी दुर्ग।

    पाटन ब्लाक: शासकीय हाई स्कूल अगेसरा, प्रा.स्कूल अमलेश्वर, प्रा.स्कूल बजरंग पारा अमलेश्वर, भोथली, बोरेंदा, देउर झाल, कन्या स्कूल भिलाई-3, केसरा, पतोरा, रूही, सांकरा, शासकीय प्रा.स्कूल वसुंधरानगर।

    शासन के निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में किए गए पौधारोपण की जानकारी मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। पौधारोपण अभियान खत्म होने के बाद भी कई सरकारी और निजी स्कूलों द्वारा जानकारी अपलोड नहीं किया गया। समझाइश और नोटिस का असर नहीं होने पर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का अगस्त माह का वेतन रोकने आदेश दिया गया है। वहीं निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के संबंध में नोटिस दिए हैं। अरविंद मिश्रा डीईओ दुर्ग।

