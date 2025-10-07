मेरी खबरें
    दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-2 व 3 पर धर्म विशेष का प्रचार, यात्रियों ने जताई नाराजगी

    दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक धर्म विशेष के प्रचार के लिए पंपलेट चिपताए जाने को लेकर यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं रेलवे स्टेशन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। हालांकि मामला को लेकर स्टेशन अधीक्षक से पूछे जाने के बाद पोस्टर को वहां से हटाया गया।

    By Chandrakant Srivastava
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 11:23:20 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 11:24:35 AM (IST)
    दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-2 व 3 पर धर्म विशेष का प्रचार, यात्रियों ने जताई नाराजगी
    प्लेटफार्म पर धर्म विशेष के प्रचार के लिए चिपकाए पपंलेट

    HighLights

    1. पूर्व में मतांतरण मामले को लेकर दुर्ग स्टेशन पर मचा था बवाल
    2. दुर्ग स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-2 व 3 पर कई जगह लगा था पंपलेट
    3. यात्रियों ने इसे लेकर नाराजगी जताई, रेलवे प्रशासन पर उठे सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को भी धर्म विशेष के प्रचार माध्यम बना लिया गया है। स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-2 और 3 पर कई स्थानों पर धर्म विशेष के प्रचार वाला पेंपलेट चिपका दिया गया है। स्टेशन परिसर में इस तरह की पंपलेट चिपकाए जाने को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, वहीं इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान नहीं होने पर नाराजगी जताई। हालांकि नईदुनिया द्वारा इस संबंध में सवाल किया गया तब हरकत में आए रेलवे अधिकारियों ने इसे तुरंत हटवाया।

    बता दें कि मतांतरण के प्रयास के लिए मानव तस्करी का मामला दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों सामने आया था। कांकेर क्षेत्र की तीन युवतियों को दो नन एवं एक स्थानीय युवक के साथ स्टेशन पर पकड़ा गया था। हिंदूवादी संगठनों ने इसकी जानकारी शासकीय रेल पुलिस को दी थी। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर तक उठा था। इस पूरे मामले में रेल पुलिस भी कटघरे में आ गई थी। वहीं अब फिर से रेलवे स्टेशन को धर्म विशेष के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाने का मामला सामने आया है।

    दुर्ग रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज को सपोर्ट देने लगाए गए लोहे के पाेल एवं बैठने के लिए बनाए गए स्थान पर पांच छह स्थानों पर एक धर्म विशेष के लिए प्रेरित करने वाला पंपलेट चिपकाया गया है। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो एवं तीन के बीच रैंप वाले स्थान पर यह लगा हुआ है।

    रेलवे स्टेशन प्रशासन पर उठ रहे सवाल

    यात्रियों ने इसे लेकर नाराजगी जताई, वहीं लोगों का यह भी कहना था कि इस संबंध में रेल प्रशासन को गंभीर होना चाहिए जिससे इस तरह स्टेशन परिसर का उपयोग धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए न किया जा सके। यह पंपलेट कब से लगा हुआ था इसकी जानकारी नहीं है। परंतु रेलवे के अधिकारी एवं सफाई कर्मियों द्वारा इसे अब तक न देखना और हटाए न जाने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

    स्टेशन परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे चेक कराने के साथ ही पंपलेट को तत्काल हटवा दिया गया है। दोबारा इसका ध्यान भी रखा जाएगा।

    -हिमांशु कुमार, स्टेशन अधीक्षक, दुर्ग रेलवे स्टेशन

