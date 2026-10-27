भारी बारिश और तूफान का खतरा: छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बंद रहेंगे सभी शासकीय और निजी स्कूल, प्रशासन का बड़ा फैसला

धमतरी/दुर्ग (नईदुनिया प्रतिनिधि): बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश तथा तेज आंधी-तूफान की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उन्हें स्कूल आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दुर्ग के साथ-साथ धमतरी जिले में भी 28 अक्टूबर (बुधवार) को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

शासकीय और अशासकीय सभी स्कूलों पर लागू होगा आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह अवकाश जिले के सभी प्रकार के विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं: सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल। सभी अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय।