पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को दिया अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। पुलिस ने नगपुरा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में मृतक धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर और उसके प्रेमी हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का हरपाल सिंह से करीब 25 वर्षों से प्रेम संबंध है। मृतक की वजह से उन्हें मिलने-जुलने में दिक्कत हो रही थी। इस कारण आरोपितों ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया।

ठोस वस्तु से चोट लगने से मौत की आशंका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि रविवार 24 अगस्त को नगपुरा स्थित आंवला बाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस शव की शिनाख्ती का प्रयास कर रही थी इस दौरान एक महिला अंजनी ठाकुर ने शव की पहचान कर अपने पति धनेश ठाकुर का होना बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु किसी ठोस वस्तु से चोट लगने से होना पाया गया। इस पर पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की।