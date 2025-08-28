पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को दिया अंजाम

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 02:41:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 02:41:19 AM (IST)
    HighLights

    1. पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी।
    2. 15 किलोमीटर दूर ले जाकर की हत्या।
    3. पुलिस गिरफ्त में हत्या के आरोपित।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। पुलिस ने नगपुरा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में मृतक धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर और उसके प्रेमी हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का हरपाल सिंह से करीब 25 वर्षों से प्रेम संबंध है। मृतक की वजह से उन्हें मिलने-जुलने में दिक्कत हो रही थी। इस कारण आरोपितों ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया।

    ठोस वस्तु से चोट लगने से मौत की आशंका

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि रविवार 24 अगस्त को नगपुरा स्थित आंवला बाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस शव की शिनाख्ती का प्रयास कर रही थी इस दौरान एक महिला अंजनी ठाकुर ने शव की पहचान कर अपने पति धनेश ठाकुर का होना बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु किसी ठोस वस्तु से चोट लगने से होना पाया गया। इस पर पुलिस ने हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की।

    छोटू से पूछताछ किया गया

    पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर का प्रेम संबंध सरस्वती नगर वार्ड क्रमांक-34 दुर्ग निवासी हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू के साथ है। जिसका अंजनी ठाकुर के घर आना जाना और काफी घनिष्ठता है, संदेही हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू से पूछताछ किया गया। उसने मृतक धनेश ठाकुर की पत्नी अंजनी ठाकुर से विगत 25 वर्षों से प्रेम संबंध होना स्वीकार किया।

    शराब पीने के लिए मांगता था पैसा

    अंजनी का पति धनेश ठाकुर शराब पीने का आदी था जो पिछले दो माह से काम पर नहीं जा रहा था। घर पर ही रहता था और शराब पीने के लिए अपनी पत्नी से पैसा मांगता था नहीं देने पर गाली गलौज करता था और हमेशा घर पर ही रहता था जिससे अंजनी और हरपाल सिंह को मिलने जुलने में दिक्कत हो रही थी। जिसके कारण अंजनी और हरपाल ने मिलकर धनेश ठाकुर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

    शराब पिलाने के बाद सिर पर पटक दिया पत्थर

    योजनानुसार हरपाल ने 22 अगस्त को अंजनी ठाकुर के एक्टिवा में धनेश ठाकुर को बैठाकर शराब पिलाने के बहाने करीबन 11 बजे नगपुरा आंवला बगीचा ले गया। वहां धनेश ठाकुर को शराब पिलाया, शराब के नशे में धनेश के मदहोश होने पर हरपाल ने वहां पर पड़े पत्थर को उसके सिर में पीछे तरफ पटककर चोट पहुंचा कर हत्या कर दी। अंजनी को फोन कर बताया कि काम योजना अनुसार कर दिया हूं और घर आ रहा हूं। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पुलगांव निरीक्षक प्रकाशकांत, एसीसीयू प्रभारी निरीक्षक प्रमोद रूसिया, चौकी प्रभारी मनोज यादव सहित अन्य स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

