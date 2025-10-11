मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    करवाचौथ के दिन ही छिन गया सुहाग... पत्नी करती रही इंतजार, किसी ने पत्थर से कुचल दिया सिर

    दुर्ग के नयापारा पंचशील नगर में शनिवार सुबह एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिसे पत्थर से कुचला गया था। वहीं शव के पास ही उसकी स्कूटी पड़ी मिली। पुलिस ने मृतक की पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 02:05:10 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 02:09:53 PM (IST)
    करवाचौथ के दिन ही छिन गया सुहाग... पत्नी करती रही इंतजार, किसी ने पत्थर से कुचल दिया सिर
    करवाचौथ के दिन ही छिन गया सुहाग

    HighLights

    1. नयापारा पंचशील नगर में मिला युवक का शव
    2. शुक्रवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था
    3. पत्नी करवा चौथ का व्रत रखकर इंतजार करती रही

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: दुर्ग के नयापारा पंचशील नगर में पत्थर से कुचलकर की युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शिवपारा दुर्ग निवासी अनिल यादव (35) के रूप में की गई है। अनिल शुक्रवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था और शनिवार की सुबह घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली।

    इस दौरान मृतक की पत्नी उसका घर पर इंतजार करती रही। पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था, लेकिन यह वारदात हो गया। घटना की सूचना मिलत ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पहुंची और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।


    प्राप्त जानकारी के मुताबिक नयापारा पंचशील नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक की लाश मिली। शव देखते ही आसपास रहवासियों में हडकंप मच गया। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। दुर्ग सिटी कोतवाली टीआई तापेश सिंह नेताम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    3 संदिग्धों की पहचान

    प्रारंभिक जांच में सिर पर पत्थर से कुचलने का निशान और खून देखकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। लाश मिलने के कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्त शिवपारा निवासी अनिल यादव के रूप में कर दिया। अनिल रात में लगभग 11 बजे बिना नंबर वाली स्कूटी लेकर घर से निकला था। जिस जगह पर लाश मिली है, उसी के सामने स्कूटी गिरी पड़ी थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला और तीन संदेहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

    यह भी पढ़ें- HIV Positive महिला की पहचान उजागर करने पर Chhattisgarh HC ने जताई नाराजगी, बताया अमानवीय और असंवेदनशील कृत्य

    बताया जा रहा है कि अनिल यादव की दो बेटियां हैं। उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत होने के कारण देर रात तक उसका इंतजार कर रही थी। अनिल ई-रिक्शा चलाने और पुताई का काम करता था। मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर ही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.