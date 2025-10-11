करवाचौथ के दिन ही छिन गया सुहाग... पत्नी करती रही इंतजार, किसी ने पत्थर से कुचल दिया सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग: दुर्ग के नयापारा पंचशील नगर में पत्थर से कुचलकर की युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान शिवपारा दुर्ग निवासी अनिल यादव (35) के रूप में की गई है। अनिल शुक्रवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था और शनिवार की सुबह घर वालों को उसकी मौत की खबर मिली।

इस दौरान मृतक की पत्नी उसका घर पर इंतजार करती रही। पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था, लेकिन यह वारदात हो गया। घटना की सूचना मिलत ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पहुंची और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नयापारा पंचशील नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक अज्ञात युवक की लाश मिली। शव देखते ही आसपास रहवासियों में हडकंप मच गया। लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। दुर्ग सिटी कोतवाली टीआई तापेश सिंह नेताम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

3 संदिग्धों की पहचान

प्रारंभिक जांच में सिर पर पत्थर से कुचलने का निशान और खून देखकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। लाश मिलने के कुछ देर बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्त शिवपारा निवासी अनिल यादव के रूप में कर दिया। अनिल रात में लगभग 11 बजे बिना नंबर वाली स्कूटी लेकर घर से निकला था। जिस जगह पर लाश मिली है, उसी के सामने स्कूटी गिरी पड़ी थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला और तीन संदेहियों को हिरासत में ले लिया। तीनों संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।