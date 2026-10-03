छत्तीसगढ़ में पोस्टमार्टम के बाद घंटों तक शव वाहन का इंतजार, टूटी उम्मीद तो बल्ली से बांधकर शव ले गए परिजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाने के लिए परिजनों को करीब तीन घंटे तक शव वाहन का इंतजार करना पड़ा। वाहन उपलब्ध नहीं होने पर आखिरकार परिजनों ने बांस की बल्ली और कपड़े के सहारे शव को उठाया और जंगल के रास्ते अपने गांव तक ले जाने को मजबूर हुए। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र के बरदुला जंगल का है।

जानकारी के अनुसार बेहराडीह निवासी सुमेर सिंह कमार जनजाति से थे और पिछले करीब पांच दिनों से घर से लापता थे। परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान बरदुला के जंगल में एक पेड़ पर उनका शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

घंटों इंतजार के बाद टूटी उम्मीद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को उम्मीद थी कि शव को गांव तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी शव वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। परिजनों के अनुसार करीब तीन घंटे तक इंतजार करने के बावजूद जब वाहन नहीं मिला तो उन्हें स्वयं व्यवस्था करनी पड़ी। बांस की बल्ली से बनाया शव वाहन वाहन नहीं मिलने के बाद परिजनों ने बांस की बल्ली के सहारे कपड़े की मदद से शव को बांधा। इसके बाद दो लोग बल्ली को कंधे पर रखकर शव को जंगल के रास्ते ले गए। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शव परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।