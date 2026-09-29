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पैरी पार कर धमतरी से गरियाबंद पहुंचा GBME1, अपने पुराने रास्ते पर बढ़ रहा लोनर हाथी, नौ गांवों में अलर्ट

धमतरी जिले से पैरी नदी पार कर जीएमबीई वन हाथी गरियाबंद जिले के पांडुका वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है। हाथी की इस आवाजाही के बाद वन विभाग ने क्षेत्र क...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 09:46:07 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 09:47:47 PM (IST)
पैरी पार कर धमतरी से गरियाबंद पहुंचा GBME1, अपने पुराने रास्ते पर बढ़ रहा लोनर हाथी, नौ गांवों में अलर्ट
गरियाबंद के वन ग्राम की ओर बढ़ता GBME1।- वन विभाग

HighLights

  1. पैरी नदी पार कर गरियाबंद पहुंचा जंगली हाथी
  2. पांडुका वन परिक्षेत्र के नौ गांवों में अलर्ट
  3. वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सतर्कता चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। धमतरी जिले से पैरी नदी पार कर लोनर हाथी GBME1 के गरियाबंद जिले में प्रवेश करने के बाद पांडुका वन परिक्षेत्र के नौ गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, GBME1 धमतरी जिले के कक्ष क्रमांक 21 से निकलकर पैरी नदी पार करते हुए गरियाबंद जिले में दाखिल हुआ है। फिलहाल हाथी पांडुका वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि वह अपने पुराने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हाथी की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी है।

हाथी की आवाजाही को देखते हुए कुकदा, पोड़, टोईयामुड़ा, विजय नगर, गांहदर, अतरमरा, शाकरा, राचरडेरा और कुम्हरमरा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन गांवों के ग्रामीणों को हाथी की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है।


संभावित रास्ते से दूर रहें लोग

वन क्षेत्र और नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह सूचना विशेष महत्व रखती है। हाथी की मौजूदगी के दौरान जंगल की ओर आवाजाही करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। ग्रामीणों को हाथी के संभावित रास्ते के आसपास अनावश्यक रूप से जाने से बचने की सलाह दी गई है।

पुराने रास्ते पर हाथी की वापसी से बढ़ी सतर्कता

GBME1 हाथी के संभावित रूट में जरा-सी लापरवाही भी इंसान और वन्यजीव, दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए ग्रामीणों से हाथी को देखने के लिए भीड़ नहीं लगाने, उसके करीब नहीं जाने और उसे खदेड़ने की कोशिश नहीं करने की अपील की गई है।