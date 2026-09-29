पैरी पार कर धमतरी से गरियाबंद पहुंचा GBME1, अपने पुराने रास्ते पर बढ़ रहा लोनर हाथी, नौ गांवों में अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। धमतरी जिले से पैरी नदी पार कर लोनर हाथी GBME1 के गरियाबंद जिले में प्रवेश करने के बाद पांडुका वन परिक्षेत्र के नौ गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, GBME1 धमतरी जिले के कक्ष क्रमांक 21 से निकलकर पैरी नदी पार करते हुए गरियाबंद जिले में दाखिल हुआ है। फिलहाल हाथी पांडुका वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा है। बताया जा रहा है कि वह अपने पुराने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हाथी की मौजूदगी की सूचना के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी है।

हाथी की आवाजाही को देखते हुए कुकदा, पोड़, टोईयामुड़ा, विजय नगर, गांहदर, अतरमरा, शाकरा, राचरडेरा और कुम्हरमरा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन गांवों के ग्रामीणों को हाथी की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है।