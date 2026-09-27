माओवादियों के ट्राई जंक्शन में तस्करों का ठिकाना, वन विभाग ने जब्त किए जीवित पैंगोलिन, बाघ अवशेष संग छह गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, गरियाबंद। कभी लाल आतंक यानि माओवादियों के सुरक्षित गलियारे के रूप में कुख्यात छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर अब वन्यजीव तस्करों की सक्रियता बढ़ रही है। इसे देखते हुए सीमा पर सक्रिय अंतरराज्यीय वन्यजीव तस्करों के संगठित सिंडिकेट के खिलाफ वन एवं सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही एक संयुक्त अभियान में छह संदिग्ध तस्करों को दबोचा गया है। इनके पास से दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति की एक जीवित मादा पैंगोलिन और उसके नवजात शिशु को सकुशल बरामद किया गया।

इसके साथ ही राष्ट्रीय पशु बाघ की 43 संदिग्ध हड्डियां, दो कैनाइन दांत और अवैध परिवहन में इस्तेमाल की जा रही तीन मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार मां और नवजात की सुरक्षित बरामदगी पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम उपलब्धि है।

संयुक्त एजेंसियों का सटीक और गोपनीय अभियान यह छापामार कार्रवाई महाराष्ट्र के आलापल्ली वन परिक्षेत्र स्थित जिमेला इलाके में 26 सितंबर को पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। इस ऑपरेशन को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (USTR) और आलापल्ली वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर पूरा किया। सभी आरोपी महाराष्ट्र के निवासी पकड़े गए सभी छह आरोपी महाराष्ट्र के जिमेला, आलापल्ली, कोकोपाड़ा, गोमनीटोला और कोंसरी क्षेत्र के निवासी हैं। इनके विरुद्ध वन विभाग ने वन्यप्राणी अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है। जब्त बाघ के अवशेषों को गहन फॉरेंसिक और डीएनए जांच के लिए सुरक्षित प्रयोगशाला भेजा गया है, ताकि अवैध शिकार के सटीक स्थान और समय का पता लगाया जा सके।