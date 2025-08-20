महिला गार्ड ने मरीज को लगाया इंजेक्शन, कलेक्टर ने थमाया नोटिस

नईदुनिया न्यूज, गरियाबंद। जिला अस्पताल का चौंकाने वाला मामला आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है। अस्पताल में महिला गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाए जाने की घटना पर अब कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में सीएमएचओ और सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि नई दुनिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अफसरों से जवाब मांगा गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों से स्पष्ट करने को कहा है कि अस्पताल में गार्ड इंजेक्शन लगाने की स्थिति में कैसे पहुंची और आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है।