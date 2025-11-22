जगदलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दो MBBS छात्रों की मौत, ट्रक चालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। जगदलपुर में शनिवार दोपहर हुए सड़क हादसे में मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के 2021 बैच के दो एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। भिलाई सेक्टर-7 निवासी अंकित दानी और रायपुर निवासी आली श्रीवास्तव बाइक से डिमरापाल की ओर लौट रहे थे। हाइवे स्थित इन ढाबा के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

अंकित दानी की मौके पर ही मौत टक्कर इतनी भीषण थी कि अंकित दानी की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल आली श्रीवास्तव को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों छात्रों को मेकाज अस्पताल पहुंचाया।