हिड़मा की मौत के बाद बटालियन के 1.5 करोड़ से ज्यादा के इनामी 50 माओवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और नकद बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: आंध्रप्रदेश पुलिस ने दक्षिण बस्तर-दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय सीपीआइ (माओवादी) नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका देते हुए पांच जिलों से कुख्यात माओवादी हिड़मा की बटालियन के 50 माओवादी कैडर गिरफ्तार किए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार को मारेडुमल्ली क्षेत्र में हुई उस मुठभेड़ के बाद तेज हुई, जिसमें केंद्रीय समिति सदस्य और बटालियन नंबर-1 के प्रभारी माड़वी हिड़मा, उसकी पत्नी राजे समेत छह माओवादियों को ढेर कर दिया गया था।

आंध्रप्रदेश पुलिस के अनुसार, हिड़मा की मौत के बाद उसके नेटवर्क से जुड़े दर्जनों कैडर छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और पश्चिम बस्तर इलाकों से भागकर आंध्रप्रदेश के शहरी इलाकों में छिपने पहुंचे थे। उनका उद्देश्य संगठन की कमांड संरचना को दोबारा खड़ा करना और नई वारदातों की तैयारी करना था।