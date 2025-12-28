बस्तर का 95 प्रतिशत हिस्सा माओवादी हिंसकों से मुक्त, अबूझमाड़ में जंगल-पहाड़ों को चीरकर बनाई जा रही सड़क

अनिमेष पाल, नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। जिस बस्तर में कभी माओवादी हिंसक समानांतर सरकार चलाने का दावा करते थे और संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के करीब तक उनकी पकड़ थी, आज वही बस्तर निर्णायक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2025 का जब समापन हो रहा है, बस्तर का 95 प्रतिशत हिस्सा माओवादी हिंसा से मुक्त करा लिया गया है। कभी पूरे संभाग में फैला माओवादी प्रभाव अब सिमटकर महज 650 से 750 वर्ग किलोमीटर, यानी बस्तर के कुल क्षेत्रफल के लगभग पांच प्रतिशत हिस्से तक सिमट कर रह गया है।

वर्ष 2005 से 2015 के बीच संभागीय मुख्यालय को छोड़कर लगभग पूरा बस्तर माओवादियों का गढ़ माना जाता था। आज स्थिति यह है कि सुकमा–बीजापुर सीमा के पामेड़-जगरगुंडा, बासागुड़ा जंक्शन के रासपल्ली, इरापल्ली और बोटेतुंग, तेलंगाना सीमा से सटी कर्रेगुट्टा की पहाड़ी तथा अबूझमाड़ से लगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के कुछ सीमित और दुर्गम इलाकों को छोड़ दें, तो बस्तर में माओवादियों का कोई सुरक्षित ठिकाना शेष नहीं रह गया है। शेष बचे इन क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों की पहुंच अब प्रभावी और लगातार बनी हुई है।

अंतिम चरण में नक्सल आंदोलन तीन वर्ष पहले सुकमा जिले के टेकुलगुड़ेम में हुए माओवादी हमले के बाद जब सुरक्षा बलों ने माओवादी हिंसा के समूल सफाए का लक्ष्य तय किया था, तब बहुतों को इस पर भरोसा नहीं था। लेकिन वर्ष 2025 ने इस संघर्ष को निर्णायक दिशा दे दी। अब जबकि वर्ष 2025 समाप्ति की ओर है, बस्तर में माओवादी संगठन की रीढ़ टूट चुकी है, नेतृत्व ढह चुका है और चार दशक पुराना माओवादी आंदोलन समाप्ति की कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है।

माओवादी हिंसा के विरुद्ध चलाया गया यह अभियान वर्ष 2025 में ‘टर्निंग प्वाइंट’ सिद्ध हुआ है। दशकों से अभेद्य माने जाने वाले माओवादी किले न केवल दरके हैं, बल्कि संगठन का वैचारिक और सैन्य नेतृत्व भी बिखर गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने माओवाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ‘कोर एरिया’ में घुसकर उनके थिंक-टैंक का सफाया कर दिया है।