छत्तीसगढ़ में 278 से ज्यादा माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, खत्म हुआ दशकों पुराना डर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल दक्षिण बस्तर के सीमित हिस्से में माओवाद का नाममात्र प्रभाव शेष है, जिसे सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त करेंगे।

चार दशकों तक माओवादी संगठन का अभेद्य गढ़ माने जाने वाले इन जंगलों पर अब सुरक्षा बलों की पूरी पकड़ है। भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो (CRB) सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण के बाद संगठन का तंत्र बिखरना शुरू हो गया।

उनके समर्पण के बाद मात्र दो दिनों में 278 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण के लिए आगे आए। इनमें माड़ डिविजन, गढ़चिरौली डिविजन, इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया कमेटी और रावघाट एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य शामिल हैं। ये सभी अपने हथियारों के साथ जगदलपुर पहुंच चुके हैं और शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। यह वही क्षेत्र है, जहां माओवादी ‘जनताना सरकार’ का नारा लेकर शासन करते थे। अब डबल इंजन सरकार ने माओवाद के ढांचे को जड़ से हिला दिया है। बीजापुर में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अभियान देश में अब तक का सबसे बड़ा माओवादी आत्मसमर्पण अभियान बीजापुर जिले में शुरू होने जा रहा है। प्रवक्ता रूपेश समेत लगभग 130 माओवादी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। माड़ क्षेत्र के माओवादी इंद्रावती नदी पार उसपरी घाट पर इकट्ठा हो रहे हैं।