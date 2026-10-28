छत्तीसगढ़ में सावधान हो जाएं कर्मचारी, वीबी-जी राम जी में बरती सुस्ती: दो तकनीकी सहायकों से लिया त्यागपत्र, एक बर्खास्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर जिले में ग्रामीण विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'वीबी-जी राम जी' योजना के क्रियान्वयन में सुस्ती और अनुशासनहीनता बरतने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरी है। जिला पंचायत के नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) तन्मय खन्ना ने मैदानी समीक्षा के बाद कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाते हुए दो तकनीकी सहायकों से अनिवार्य त्यागपत्र ले लिया है, जबकि एक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा एक अन्य तकनीकी सहायक की संविदा सेवा वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,807 कार्य स्वीकृत हैं, जिनके लिए 5,561.34 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की जा चुकी है। विभागीय समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि पर्याप्त धनराशि और प्रशासकीय स्वीकृति उपलब्ध होने के बावजूद धरातल पर निर्माण और विकास कार्यों की गति बेहद असंतोषजनक थी। नियमित समीक्षा और औचक मैदानी निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित तकनीकी सहायक फील्ड पर जाने से बच रहे थे और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह बने हुए थे।